Ochoa, che paura: atterraggio d’emergenza per l’aereo su cui viaggiava

Minuti di paura per Guillermo Ochoa. Il portiere della Salernitana e del Messico ha viaggiato in aereo per rispondere alla chiamata della nazionale Tricolor che dovrà affrontare Suriname e Giamaica nei prossimi due impegni del Gruppo A della League A della CONCACAF Nations League. Ma proprio durante le fasi in volo qualcosa è andato storito.