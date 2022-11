Oddo e la fascia arcobaleno al Mondiale: “Regole da rispettare. A me capitò…”

Massimo Oddo , ex difensore e campione del Mondo azzurro nel 2006, oggi allenatore, ha parlato al Corriere della Sera delle proteste che hanno avuto luogo in Qatar relativamente ai diritti umani e, nelle ultime ore, anche sulla fascia da capitano arcobaleno che è stata vietata anche dalla FIFA.

COMMENTO - “Da capitano della Lazio avevo una fascia personalizzata, la Lega - ai tempi - ne impose una ufficiale. Non mi piaceva per niente ma le regole esistono per essere rispettate", ha detto Oddo. "E quindi… non c’è discussione. Diritti? Certo, in questo caso è diverso, ci mancherebbe. Non mi faccia dire quello che penso realmente, sarei impopolare. Il terreno della politica diventa scivoloso. Lasciatemi il terreno verde del mio sport, che è meglio", il commento sul tema delicato da parte del mister.