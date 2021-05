Ogbonna contro Mancini: “Il CT mi ha ignorato. Non c’è meritocrazia”

Il difensore scontento per essere stato ignorato dal CT dell'Italia

Una stagione da incorniciare col West Ham che sperava potesse aiutarlo a tornare nel giro della Nazionale in ottica Europeo. Niente da fare per Angelo Ogbonna che deve arrendersi alla mancata convocazione da parte del CT Mancini per il prossimo torneo. Ieri la lista quasi ufficiale e oggi la delusione e anche la rabbia per una meritocrazia che, a suo modo di vedere, non c'è stata per le scelte della Nazionale.

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex difensore anche di Torino e Juventus ha parlato in modo piuttosto chiaro del suo stato d'animo mostrandosi piuttosto contrariato: "Il ct mi ha ignorato, non c'è meritocrazia", ha detto Ogbonna. "E' stata la mia migliore stagione, dopo i 30 anni un difensore entra nella sua stagione migliore. Sono stupito e amareggiato. Forse non ha tenuto in considerazione il campionato del West Ham, ma abbiamo lottato fino all'ultimo con il Chelsea di Jorginho ed Emerson Palmieri, che ha dimostrato di non essere una squadra qualunque. Nello sport la meritocrazia deve prevalere, in base al campionato in cui uno gioca, alle statistiche, al valore del giocatore. E stavolta secondo me non ha prevalso".