Okaka si racconta: “Sogno l’Europeo con l’Italia. Per fare bene ho bisogno di…”

Stefano Okaka, attaccante dell’Udinese, si racconta al The Guardian. Il tabloid inglese ha voluto regalare spazio all’ex attaccante del Watford che in Italia ha ritrovato fiducia e gol tanto da tornare anche a vestire la maglia azzurra della Nazionale.

Okaka: “Sogno l’Europeo. Ho bisogno d’amore e fiducia”

“Tornare in Nazionale è stato incredibile per me, nessuno può capire cosa abbia significato”, ha detto Okaka ai microfoni del quotidiano inglese in riferimento alla chiamata di Mancini a novembre scorso. “Le persone a Udine mi hanno aiutato molto fin dal primo giorno e ho ripreso fiducia in me stesso. Sono venuto qui per dimostrare le mie qualità e per aiutare la squadra: ho bisogno che le persone mi amino per fare bene, sono fatto così”.

E ancora sulla Nazionale: “Mancini mi conosce ed è un tecnico fantastico, ha creato qualcosa di unico in Nazionale, facendo un lavoro incredibile dopo anni difficili per l’Italia. L’Europeo? Voglio rimanere umile e aiutare la mia squadra, senza pensare a cosa potrebbe succedere a fine anno. Devo fare il mio lavoro, poi vedremo cosa accadrà…”.