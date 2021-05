Okocha: “Mi sarebbe piaciuto giocare in questo Psg. Sono vicini a vincere la Champions…”

Parla l'ex campione nigeriano

Jay Jay Augustine Okocha , o se preferite solo Okocha , parla a Canal + e si sofferma sul Paris Saint-Germain, squadra della quale ha vestito la maglia tra il 1998 e il 2002 giocando con personaggi del calibro di Ronaldinho. L'ex storico calciatore nigeriano si è complimentato per il livello finalmente raggiungo dai parigini commentando la stagione con Pochettino e le doti del duo d'attacco Neymar-Mbappé.

"Penso che il Psg funzioni molto bene, sono quasi dove vogliono essere visto che si stanno avvicinando al loro obiettivo di vincere la Champions League", ha osservato la leggenda nigeriana. "Hanno gettato una buona base, perché tutti i grandi giocatori vogliono giocare per il Psg. Credo debbano mantenere questi risultati e rimanere al vertice. Anche a me sarebbe piaciuto giocare in questa squadra. Il team attuale è sicuramente più forte di quello che c'era quando giocavo io".