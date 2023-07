Okoli: “Mi ispiro a Sergio Ramos. Tra 5 anni mi vedo in un top club o in Premier League”

IDOLI - Dopo aver precisato che il "duro lavoro e la costanza" sono le sue caratteristiche più importanti, il difensore ha spiegato di ispirarsi ad un difensore in particolare: "Ho sempre detto che seguo tutti i migliori difensori che esistono nel calcio e cerco di prendere spunto e le cose migliori di loro. Sicuramente Sergio Ramos è uno di questi perché la sua forza, la sua leadership che ha avuto anche quando era nel Real Madrid, da capitano, è una cosa da cui prendere spunto per forza. Un esempio? Quel goal al 90’ contro l’Atletico è sicuramente una delle cose che mi porto dentro nella mia carriera".

FUTURO - In merito al futuro, dopo aver preso tanti consigli anche da Toloi, suo capitano all'Atalanta, Okoli ha aggiunto: "Tra cinque anni dove e come mi vedo? Mi vedo sicuramente cresciuto e con tantissimo bagaglio tecnico in più, anche perché spero e credo di crescere e migliorare tutte le mie qualità e i difetti. E magari riuscire a giocare in un Top club: in Serie A sì, ma mi auguro anche la Premier League, che mi piace molto".