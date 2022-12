Olanda, ansia per Overmars ricoverato per ictus

Marc Overmars è stato ricoverato in ospedale il 29 dicembre dopo aver subito un lieve ictus. Questa informazione è stata confermata da Anversa, dove Overmars lavora come direttore sportivo. Il club belga ha dichiarato che Overmars, 49 anni, "si sente bene" ma ha bisogno di un po' di riposo. Non è ancora chiaro quando l'olandese tornerà al lavoro. Overmars è conosciuto per la sua brillante carriera da giocatore, in cui ha giocato con Ajax, Arsenal e Barcellona. L'esterno ha collezionato anche 86 presenze con l'Olanda, con la quale ha raggiunto le semifinali del Mondiale 1998, Euro 2000 ed Euro 2004.