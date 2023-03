Olanda-Gibilterra, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Grande attesa per la gara del girone B, composto da Francia, Grecia, Irlanda, Gibilterra e Olanda che vedrà coinvolte queste ultime due questa sera. Entrambe le formazioni hanno iniziato con un doppio k.o. ed è anche per questo che proveranno a rifarsi in questo match.

Probabili formazioni e dove vederla in tv

La partita tra Olanda e Gibilterra si disputerà, come detto, oggi lunedì 27 marzo alle 20:45 presso lo stadio De Kuip di Rotterdam. La sfida tra le due Nazionali, valida per le qualificazioni ad Euro 2024, sarà visibile per i possessori di abbonamento, in TV su Sky Sport Football al canale 203 in contemporanea con le altre partite di Diretta Gol Euro 2024. In streaming anche con Sky Go e Now.