Olanda, Koeman di nuovo CT dal 2023

L'annuncio della federazione Oranje

PAROLE - "Non vedo l'ora di iniziare la nuova collaborazione. Poco più di un anno e mezzo fa non ho certo lasciato la nazionale olandese per insoddisfazione. La mia permanenza è stata buona, i risultati sono stati buoni e gli appuntamenti con le partite internazionale sono stati buoni. Presto continueremo su quella strada. Questo per me è certo", il commento di Koeman.