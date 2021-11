Olanda rimontata da Montenegro, Van Dijk: “Scandaloso. Siamo stati pigri”

La rabbia del difensore e capitano degli Oranje

Polemica in Olanda per la Nazionale Oranje non capace di qualificarsi al Mondiale dopo la gara contro Montenegro. Dallo 0-2 al 2-2 finale ha generato grandi malconenti tra i tifosi ma anche tra gli stessi addetti ai lavori. Dopo la sfida il capitano Virgil Van Dijk ha commentato duramente la prestazione sua e dei suoi compagni ai microfoni di NOS: "È semplicemente scandaloso come abbiamo giocato nel secondo tempo. Tutti vogliamo avere il pallone, tutti vogliamo giocare a calcio, attaccare e segnare. Ma dobbiamo fare in modo di pensare anche in fase difensiva", ha detto il difensore del Liverpool.