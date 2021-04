Olga Kalenchuk spiazza tutti: “Ci vediamo a Roma…”

Si chiama Olga Kalenchuk ed è diventata famosa in Italia quando lo Shakhtar Donetsk è passato a far visita alla Roma negli ottavi di finale di Europa League. Ribattezzata ironicamente la “Diletta Leotta ucraina”, la giornalista è diventata una delle più apprezzate anche dal pubblico italiano. E stando a una sua storia Instagram, la Penisola sembra destinata a diventare la nuova casa di Olga.

SCOSSONE

Infatti Kalenchuk ha postato una foto con una scritta enigmatica in perfetto italiano: “Arrivederci a tutti, grazie mille per tutto. Ci vediamo a Roma!”. La dichiarazione ha lasciato di stucco persino lo Shakhtar, la squadra che Olga segue puntualmente nelle sue partite per raccontarne i retroscena. Il club ucraino ha twittato coinvolgendo i due club capitolini, Roma e Lazio: “Voi ne sapete qualcosa?”. Al momento non ci sono novità, ma gli appassionati romani già sperano nell’arrivo di Olga. Sempre che non si tratti di un pesce d’aprile…