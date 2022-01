Onana all’Inter, il CT del Camerun è sicuro: “Felice, farà bene in nerazzurro”

Il commissario tecnico del Camerun felice per l'operazione che vedrà il portiere andare all'Inter

Toni Conçeiçao , commissario tecnico del Camerun , ha parlato di André Onana e del suo ormai prossimo futuro in Serie A con la maglia dell'Inter per la quale ha già svolto le visite mediche in vista dell'approdo a giugno.

APPROVAZIONE - "André mi ha detto di essere molto felice. Gli auguro tutto il bene possibile. Spero che all'Inter riesca a imporsi e riesca a farlo nel calcio italiano perché ha tutte le capacità per riuscirci", ha detto il ct del Camerun. "È felice e si sente bene. Spero che riesca ad imporsi anche in termini di successi di squadra perché quando il clbu fa bene questo è fondamentale anche a livello individuale. In questo modo anche io potrò avere un giocatore con grande fiducia nei propri mezzi quando verrà in Nazionale".