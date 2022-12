Onana, dopo caso al Mondiale gioca partitella con i bambini in Camerun

Curiosità sul portiere dell'Inter: dopo le note vicende al Mondiale, il giocatore ha giocato con dei bambini in Camerun facendo il centrocampista.

Redazione ITASportPress

André Onana e il suo Camerun non hanno colto grandi risultati al Mondiale in Qatar. Anzi. A dirla tutta, come noto, le cose tra il portiere e la sua Nazionale sono andate davvero male con la sua esclusione, ad opera del CT, dopo la prima gara contro la Svizzera.

Ad ogni modo, pare che l'estremo difensore non sia sia fatto prendere dallo sconforto e non ha certo lasciato il pallone nei suoi giorni liberi. Onana, infatti, è tornato a casa per godersi gli ultimi giorni di riposo prima di riabbracciare l'Inter. La curiosità è che il portiere ha dato delle gioie ad alcuni bambini giocando con loro una partitella.

Il portiere nerazzurro ha infatti giocato una sfida con i bambini in Camerun, reinventandosi centrocampista per l'occasione. La sua presenza ha chiaramente generato grande attenzione e sui social sono ben visibili alcuni degli scatti della gara. Onana è atteso a Milano il 9 dicembre per la ripresa degli allenamenti con l'Inter.