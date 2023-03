Onana: “Neuer mio idolo. Ecco cosa è successo con Dzeko…”

L'estremo difensore dell'Inter si racconta.

Lunga intervista a DAZN nella nuova puntata del format 'Culture' per il portiere dell'Inter André Onana. L'estremo difensore si è soffermato su diversi argomenti legati al mondo del calcio compreso il recente episodio avuto con Dzeko con una diatriba andata in scena in campo contro il Porto.

SPIEGAZIONE - "Sono cose che succedono nel calcio. Gliel’ho detto, se dobbiamo fare questo per vincere, allora facciamolo sempre. Se devo gridare in quel modo a Dzeko per vincere, lo faccio. Sono io che decido certe cose. Quando io ho la palla, tutti la vogliono: c’è Lautaro, Çalhanoglu, c’è Brozovic, tutti. Però sono io a decidere e quello che decido io tutti devono rispettarlo. Posso sbagliare, ma devi accettarlo. Alla fine quello che mi ha detto a me è piaciuto. Lui vuole la palla, la prossima volta la gioco a lui. Io devo aiutare la squadra e se questo significa discutere con Dzeko o con Lautaro, devo avere la personalità di farlo. Perché dalla mia posizione vedo bene tutto il campo. A volte Skriniar e Acerbi mi dicono 'André, a sinistra' perché se sono concentrato sul cross non riesco a vedere da altre parti. Loro in quel momento vedo nel campo meglio di me e io devo fidarmi di loro".

IDOLO - Non manca, ovviamente, anche un passaggio su alcuni esempi che Onana ha seguito come Neuer: "Per me è il miglior portiere della storia del calcio. Ha rivoluzionato la posizione, grazie a lui siamo portieri che ora giocano bene a calcio. Nel Mondiale del 2014 ha fato qualcosa di incredibile che non avevo mai visto. Neuer ha fatto in modo che pensassi diversamente. È il mio idolo".