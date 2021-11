Oriali: “Jorginho da Pallone d’oro. Mondiale? Dura sia con Portogallo che Turchia”

Gabriele Oriali racconta le sue impressioni sul momento dell'Italia e della Serie A

La Nazionale italiana, l'amico José Mourinho e il Pallone d'oro. Gabriele Oriali ha parlato di questi temi a margine della sua premiazione a Montecarlo con il Goldenfoot. Queste le sue parole riportate da TMW: "Vedere Mourinho alla Roma è bello, i giallorossi sono dietro le prime quattro e sono contento che stia facendo bene. Presto affronterà l'Inter, non sarà semplice per i nerazzurri. Mondiale? Non siamo rimasti molto contenti del sorteggio, la preoccupazione era il Portogallo. Speravamo poi di poter giocare in casa, non sarà così. Giocare lì o in Turchia non so dove sia peggio. Pensiamo però chiaramente alla Macedonia. Ci si gioca molto, in palio c'è più di una partecipazione al Mondiale. Abbiamo visto cosa abbia significato per tutta la Nazione la vittoria all'Europeo, spero che possa esserci qualche giorno in più. Pallone d'oro? Non per campanilismo ma dico Jorginho. Il mio preferito è lui".