Orrico, bordata a Perisic: “Giocatore intriso di invidia, nell’Inter di Conte finirà…”

Una delle chiavi della stagione dell’Inter sarà, come spesso accaduto negli ultimi anni, il rendimento di Ivan Perisic. Il croato è stato spesso croce e delizia degli allenatori che l’hanno avuto a disposizione: grandi partite, ma anche tantissimi, e troppi, momenti di pausa. Ora Antonio Conte sta provando a rilanciarlo in un ruolo nuovo: esterno di fascia in un centrocampo a cinque.

L’ex tecnico dei nerazzurri Corrado Orrico intervenuto nel programma Maracanà in onda su TMW Radio non è stato certo tenero nei suoi commenti sul croato, preannunciandogli anche un futuro poco roseo: “E’ un giocatore intriso di invidia, opportunista anche da un punto di vista qualitativo e in campo si “nasconde” spessissimo. Mi sbilancio sul croato: nell’Inter di Conte finirà presto in panchina“.