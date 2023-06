Orsato forse smette dopo spareggio Verona-Spezia: “Realizzato tutti i miei sogni”

Daniele Orsato stasera dirigerà lo spareggio per la salvezza in Serie A tra il Verona e lo Spezia. Quella del Mapei di Reggio Emilia potrebbe essere l'ultima gara del fischietto 48enne con un curriculum prestigioso avendo diretto una semifinale Mondiale in Qatar tra l'Argentina e la Croazia e una finale di Champions League tra il Bayern e il Psg a Lisbona e tantissime partite nelle coppe e ovviamente in Serie A. «Non so cosa accadrà dopo il 30 giugno». ha ammesso l’arbitro di Recoaro Terme, che stasera potrebbe lasciare l’attività sul campo per poi dedicarsi ad altro sempre all'interno dell'Aia. Le parole di Orsato sono stata proferite venerdì sera alla festa dell'Aia di Schio. «Ho realizzato tutti i miei sogni. Quello che succederà tra trenta giorni non lo so neanche io, ne parlerò con la mia famiglia» le parole di Orsato nel corso della serata. Sarà oggi per lui il triplice fischio?