Oscar Ruggeri: “Piqué difensore di seconda fascia. Ha una bella barba e sta con Shakira altrimenti non sarebbe famoso…”

Oscar Ruggeri non le manda certo a dire a Gerard Piqué. Parlando a Fox Sports Argentina, l’ex difensore del Real Madrid e della Nazionale Albiceleste ha condiviso le sue opinioni sul centrale spagnolo del Barcellona non risparmiandogli pesanti critiche. Dall’altra parte, invece, evidente il suo gradimento per il capitano blancos Sergio Ramos, considerato di gran lunga il migliore al mondo.

Ruggeri: “Piqué difensore di seconda fascia. Sergio Ramos è il migliore”

“Piqué è un giocatore di seconda fascia”, ha detto Oscar Ruggeri aggiungendo: “Lo è lui come lo sono stato io e come lo sono molti altri. Ha un bell’aspetto, sicuramente. Una bella barba. Una fidanzata famosa (Shakira), ma se giocasse al Valencia non sarebbe famoso“. E ancora: “Piqué sta giocando al Barcellona. Ma è proprio come me, un calciatore di medio livello. Un buon difensore, ma niente di più. Praticamente non sente pressione giocando con i blaugrana. La avverte solo nelle partite con grandi squadre. Sergio Ramos, in tal senso, è di gran lunga il miglior difensore centrale del mondo“.

