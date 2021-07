Osimhen affonda il Bayern e il Napoli vince 3-0 a Monaco

Tutti i gol nella ripresa

Un Napoli straripante nella ripresa ha battuto il Bayern a Monaco di Baviera nel match d'esordio dell'Audi Cup. Doppietta di Osimhen (70' e 71') e tris nel finale di Machach (81') per la vittoria dei partenopei che hanno sfruttato le incertezze e i diversi errori dei tedeschi a centrocampo e in difesa. Napoli di lotta, sacrificio e talento. Un’ora di grande corsa e attenzione agonistica in cui gli azzurri tengono testa ai tedeschi arginandone la spinta, fino a colpire con le due volate di Osimhen che mette il turbo al 69’ e al 71’ innescato in marcia alta da due assist precisi di Ounas. Un lampo e un tuono che in 2 minuti stendono il muro teutonico e lanciano il Napoli verso un successo meritato e prestigioso che viene impreziosito nel finale da uno splendido gol di Machach per il 3-0! Il Napoli si prende l’Allianz Arena in quest’ultimo giorno di luglio. Prossimo appuntamento giovedì 4 agosto in Polonia col Wisla Cracovia. Per Spalletti tante buone indicazioni oggi mentre Nagelsmann non ha finora vinto nelle quattro partite pre campionato e oggi il Bayern aveva anche i nazionali tornati dall'Europeo.