Osimhen carica il Napoli: “Dipendente dai trofei. Mai vista città così pazza per il calcio”

Parlando poi del rapporto con l'ambiente e con la città, il nigeriano ha aggiunto: "Non ho mai visto una città così pazza per il calcio, come i napoletani nessuno. Hanno un amore incredibile per tutti i giocatori, ovunque vada vengo rispettato. Venire qui è stata la scelta giusta. Non c'era posto migliore di questo per me".