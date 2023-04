Osimhen: “Il Napoli mi ha cambiato la vita. Spalletti è un genio”

Il centravanti dei partenopei ha parlato a cuore aperto dell'esperienza al Napoli e non solo.

Redazione ITASportPress

"Il Napoli mi ha cambiato la vita, non avevo mai visto una cosa simile". Lo ha detto il bomber dei partenopei Victor Osimhen in un'intervista a France Football nella quale ha espresso tutto il proprio affetto per i colori azzurri.

"La città vive per la squadra. Tifosi? Non mi preoccupano mai quando mi fermano per strada, vogliono solo darti affetto. E allo stadio sono incredibili. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto. Qualcuno non credeva in me al mio arrivo, ma il club ed i compagni sì. Non potrei essere più felice", ha detto il bomber.

Non manca anche un passaggio su mister Luciano Spalletti: "Faccio gol, ma sono anche il primo difensore altrimenti diventa matto. È un genio, se facciamo ciò che dice possiamo battere chiunque".

Poi un messaggio anche in chiave futura: "Qualcuno non credeva in me quando sono arrivato in Italia, ma la società e i compagni sì. E questo è fondamentale. Per esplodere avevo bisogno del posto giusto, Napoli è il mio posto", ha spiegato Osimhen.