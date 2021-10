Osimhen, un settembre da record: come lui solo Benzema…

Mese pazzesco per il centravanti del Napoli

Il mese di settembre si è appena concluso e per Victor Osimhen è terminato, manco a dirlo, con un gol . Il centravanti del Napoli , a segno anche in Europa League nella sfida di giovedì sera contro lo Spartak Mosca persa per 2-3 dagli uomini di Spalletti, ha messo a segno il settimo sigillo del mese. Una marcatura che lo mette al vertice dei bomber in Europa.

Infatti, come riportato da Opta, solo Benzema ha vissuto un mese di settembre come Osimhen. Grazie alla rete realizzata in Europa League, l'attaccante del Napoli ha segnato sette reti esattamente come il francese del Real Madrid. Nessuno è riuscito ad essere decisivo a suon di gol come loro nei cinque campionati europei principali.