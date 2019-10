Ospina: “Concentrato sulla Colombia, obiettivo il Mondiale 2020”

Con il Napoli si è fatto trovare pronto quando chiamato in causa, ma David Ospina non perde di vista anche la sua Colombia. Il portiere sudamericano sta giocando poco con gli azzurri, mentre spera di dare il suo contributo alla causa dei Cafeteros. Queste le sue parole in conferenza stampa: “Ho avuto l’opportunità di giocare qualche partita con il Napoli e adesso sono concentrato per la Nazionale e la sfida contro il Cile. Spero che continueremo ad approfittare del tempo che trascorreremo insieme per raggiungere il nostro obiettivo che è quello di arrivare in Qatar”.