Ostigard al Napoli, sui social arriva il messaggio di Haaland: “Prendetevi cura di lui”

Ostigard è da qualche ora un nuovo giocatore del Napoli . Il forte centrale difensivo ha firmato col club partenopeo dopo aver giocato nella seconda parte della scorsa stagione al Genoa. Un colpo importante per il club di De Laurentiis chiamato a cercare il sosituto di Koulibaly.

A far parlare, nelle ore successive all'annuncio dell'arrivo del giocatore, anche alcuni messaggi sui social. Uno in particolare arrivato da... Erling Haaland. Ebbene sì, perché il norvegese, nonché compagno di nazionale di Ostigard, ha voluto scrivere un commento al post di benvenuto della società azzurra per il difensore. "Prendetevi cura di lui", ha scritto il centravanti del Manchester City. "Un ragazzo top", ha anche aggiunto con tanto di emoticon della mani giunte. Un messaggio simpatico a conferma anche dell'ottimo rapporto che c'è tra i due calciatori della Nazionale norvegese.