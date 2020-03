Otamendi e la Lego-mania: costruisce un modello di Bugatti Chiron

La quarantena comporta momenti di noia difficili da colmare. Tutti lo stanno sperimentando in queste difficili giornate. Eppure esistono tanti modi per ingannare il tempo, alcuni dei quali particolarmente costruttivi. Nicolas Otamendi ha scelto di far sfogare una sua passione: i Lego. Le celebri costruzioni sono diventate il suo modo per trascorrere il tempo e dar vita alla creatività. Il difensore del Manchester City ha acquistato sul sito ufficiale della Lego i componenti di una Bugatti Chiron, la vettura più veloce al mondo. Non è dato sapere quanto tempo abbia impiegato per costruire la macchina, ma alla fine Otamendi ha mostrato sui social la propria opera terminata. I tifosi si sono scatenati nei complimenti. E c’è chi gli propone: “La prossima volta costruisci tu l’Emirates”.