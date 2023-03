Otamendi si tatua Messi dopo la vittoria del Mondiale: Leo ringrazia

Nicolas Otamendi rende omaggio a Lionel Messi e lo fa tatuandosi proprio la Pulce sul corpo. Dopo il trionfo al Mondiale in Qatar con l' Argentina , il difensore ha voluto rendere indelebile la data del 18 dicembre 2022 quando in campo con l'Albiceleste ha potuto sollevare la Coppa tanto desiderata.

Il centrale ha pensato bene cosa farsi disegnare sulla pelle e ha omaggiato, così, non solo il trionfo ma anche il suo capitano. Otamendi, infatti, ha fatto un tatuaggio dove si vede Messi che festeggia e tocca la Coppa con tanto di scritte: "Come fanno a convincermi che la magia non esiste" e anche "Gloria eterna".