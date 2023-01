Ottavio Bianchi ci crede: “Il Napoli può vincere anche la Champions”

"Vedere il Napoli in questa situazione è un inedito per il campionato italiano e anche per quelli stranieri. Un campionato così anomalo non c'è mai stato, va dato atto alla squadra che sta facendo benissimo. Si vede che è unita e ha voglia di vincere". Sono state queste le prime parole di Ottavio Bianchi a Rai Radio 1 dopo la vittoria del Napoli sulla Roma.

Secondo l'ex tecnico il cammino degli azzurri potrebbe essere importante non solo in Serie A ma anche in Champions League: "Questa è una squadra che può dare del filo da torcere anche a livello internazionale. Se può vincere la Champions? Penso di sì. C'è stato un calo di condizione di tutte le squadre straniere a causa dei campionato del mondo così anomalo. Il Napoli ha avuto la fortuna di non avare calciatori che sono andati ai campionati del mondo ma questo non diminuisce quanto fatto sul campo da una squadra eccezionale. C'è un allenatore bravissimo, affascinante. Gli altri giocano per il secondo posto", ha aggiunto l'ex mister.