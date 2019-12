Owen: “A 23 anni ero già in declino. Dopo il Real ho pensato al Liverpool…”

Classe, potenza e tecnica. Michael Owen aveva tutti questi ingredienti. Sorprese il mondo giovanissimo, al Mondiale 1998. Sembrava l’inizio di una carriera travolgente, ma gli infortuni condizionarono il suo rendimento. L’ex attaccante inglese ha svelato alcuni retroscena della sua carriera in un’intervista all’Independent: “Fino a quando avevo 20 anni ero probabilmente uno dei migliori giocatori della mia età. Questo è continuato per un periodo, ma le lesioni mi hanno frenato. A 23 anni era già in declino. Quando uno dei tendini si rompe e non è più lo stesso, le conseguenze sono gravi. Mi è successo a 19 anni e ho vinto il Pallone d’oro a 21 anni. Sono contento di aver giocato per il Real Madrid, è stata un’opportunità per fare qualcosa di diverso. Andare a Barcellona o al Real Madrid era il top. Dopo quell’esperienza, volevo che le cose fossero diverse. Volevo tornare a Liverpool ed essere felice per sempre. Alla fine ho firmato con il Manchester United, che era l’opzione migliore in quel momento. Non mi vergogno di quello che ho fatto, anche se vogliono farmi sentire così. Non è mai stato il mio sogno giocare per Stoke, Manchester United e Newcastle, ma è lì che mi ha portato la mia carriera. “