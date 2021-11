Owen ‘assegna’ il Pallone d’Oro: “Lotta aperta ma lo darei a Lewandowski”

Il Pallone d'Oro 2001 dice la sua sull'assegnazione del premio in questa stagione

LOTTA - "Ci sono molti candidati quest'anno. Messi e Cristiano Ronaldo hanno dominato lo sport per oltre 10 anni e hanno vinto questo premio diverse volte. Penso che Messi sia davanti a Ronaldo nella lotta per il premio in questa stagione. Il motivo sono le sue imprese con la nazionale argentina avendo vinto il trofeo a livello internazionale (la Copa America ndr)", ha detto Owen. Eppure, per l'ex attaccante, il vero favorito è un altro: "Penso che Lewandowski sia stato sfortunato a non averlo vinto nell'anno del Covid. Ci sono altri candidati, non fraintendetemi, Salah ha fatto una grande stagione anche se non ha vinto nulla. Jorginho, invece, ha vinto tutto per il Chelsea. Ma Robert ha vinto di nuovo la Bundesliga. Le sue statistiche sono semplicemente sbalorditive. Io sceglierei Lewandowski".