Ozil, il gol più bello: nata sua figlia Eda

Un momento davvero complicato per l’umanità chiamata ad affrontare l’emergenza coronavirus. E quale modo migliore per farsi forza e coraggio se non quello di annunciare una nuova nascita? Mesut Ozil e la sua compagna lo hanno fatto su Instagram dando la lieta notizia.

La famiglia del calciatore dell’Arsenal si allarga e dà il benvenuto a Eda, la prima figlia del calciatore tedesco dei Gunners. “Grazie a Dio nostra figlia Eda è nata ed è sana. Spero che il Signore ci aiuti e la protegga”, ha scritto Ozil sul post social pubblicato in cui è ritratto in compagnia della piccola e di sua moglie Amin.