Ozil investe nel calcio messicano con Kate Upton e Eva Longoria

Mesut Ozil sarebbe pronto a investire nel calcio messicano. Con lui anche la note note modelle e attrici Kate Upton ed Eva Longoria. Ebbene sì, per il trequartista tedesco, ora al Fenerbahce, la modella americana e l’attrice di origine messicana, come spiega il Daily Mail ci sarebbe un progetto importante che riguarda il consorzio di cui fanno parte che sarebbe intenzionato ad investire nel Nexaca, squadra che milita nel campionato messicano appunto.

La squadra è una nobile decaduta del torneo e potrebbe ritrovare una bella spinta almeno sotto il profilo del marketing in caso di acquisizione da parte di Ozil e delle stelle di Hollywood. La società, dal canto suo, ha voluto precisare come non avverrà nessun cambio di proprietà ma si tratterà solo di un investimento da parte del consorzio. “Il Club Necaxa continuerà ad operare sotto la stessa amministrazione che ha assunto nel 2014 promuovendo la squadra dalla seconda divisione e consolidando la sua posizione nella prima divisione”, le parole nel comunicato della squadra.