Ozil pronto a lanciare una sua criptovaluta

Il trequartista pronto ad espandere il suo marchio anche nella moneta digitale

Calciatori sempre più imprenditori. Anche Mesut Ozil si è da tempo unito alla cerchia di professionisti del pallone che oltre a giocare investe in altri settori. In modo particolare il fantasista tedesco, passato al Fenerbahce dopo la lunghissima esperienza all'Arsenal, ha deciso di investire nella criptovaluta.

Da quanto si apprende dal Sun, infatti, Ozil vorrebbe espandere il suo marchio M10 che già vede il calciatore impegnato nel settore dell'abbigliamento con la linea M10Streetwear. Il tabloid inglese spiega come il recente annuncio social del trequartista avrebbe anticipato la notizia del lancio di una moneta digitale a suo nome. La foto scelta dal giocatore con il suo volto e gli occhi illuminati in modo particolare potrebbe significare proprio questo. "Cosa entusiasmanti stanno per accadere...", ha scritto su TwitterOzil. E tali vicende potrebbero riguardare proprio una criptovaluta a suo nome seguendo l'esempio di altri professionisti del pallone come l'ex Milan Honda e il colombiano James Rodriguez.