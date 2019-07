Ozil ricorda: “Real Madrid? Era il mio sogno per via di Zidane. Quando lo vidi per la prima volta…”

Sei anni dopo Mesut Ozil ritrova il Real Madrid. Il tedesco ha lasciato i Blancos nel 2013 per passare all’Arsenal e, adesso, per la prima volta, giocherà contro il suo passato nel match di domani in amichevole.

Arrivato nella capitale spagnola all’età di 24 anni, il classe ’88 ha ripercorso, come riporta Marca che cita FedExField, le tappe della sua carriera con qualche rimpianto ma anche tanta emozione, come quella che ebbe quando incontrò per la prima volta il suo idolo: Zinedine Zidane.

PASSATO – “Lasciai il Real Madrid perché non sentivo più la fiducia dell’allenatore”, ha detto Ozil in riferimento al suo addio nel 2013, quando dopo Mourinho arrivò Carlo Ancelotti. Un grande rimpianto dato che il tedesco è stato, forse, il miglior compagno di reparto e assist man che Cristiano Ronaldo abbia mai avuto oltre ad avere un grande rapporto con il capitano Sergio Ramos.

EMOZIONE – Ma non solo brutti ricordi per Ozil, che parla di quando incontrò per la prima volta il suo idolo: “Ho sempre desiderato di giocare nel Real Madrid perché Zidane ha giocato lì. Quando l’ho incontrato per la prima volta, era l’assistente di Mourinho. Mi tremavano e sudavano le mani. Ero emozionato e nervoso. Ma è stato il momento migliore per me. Volevo provare a parlargli ma lui era estremamente rilassato e io no. Non mi è piaciuto il primo incontro”.