Padoin: “Con Conte volava di tutto nello spogliatoio. Pogba? Mai visto uno come lui”

Simone Padoin si racconta e lo fa a Cronache di Spogliatoio parlando a lungo del suo periodo indimenticabile alla Juventus con la quale ha vinto davvero tutto. L’esterno si è soffermato in modo particolare sul rapporto con Antonio Conte e l’arrivo a Torino di Pogba.

Padoin: da Conte e Pogba

“Da allenatore il discorso che ci fece quando mancavano 4 gare fu decisivo per il primo scudetto”, racconta Padoin. “Ci disse di crederci perché il Milan era in difficoltà, l’impatto a livello motivazionale fu veramente pauroso. Capitava che volasse di tutto a fine primo tempo quando non era soddisfatto”.

E sui metodi del mister Conte: “Eravamo in tournée a Miami e ci aveva concesso la serata libera. Il giorno dopo saremmo ripartiti per l’Italia, così uscimmo e tornammo davvero tardi. Pensavamo che l’allenamento sarebbe stato tranquillo. E invece al mattino ci sfondò, non ebbe pietà”. Sul sui addio e l’arrivo di Allegri: “Quando Conte se ne andò fu uno shock. Eravamo pochi perché c’era stato il Mondiale. Nessuno se lo aspettava. Allegri metteva sempre a proprio agio i giocatori, man mano che avanzavamo cresceva la consapevolezza di poter fare grandi cose. La finale di Champions? Non facevamo mai la rifinitura, ma quel giorno eravamo obbligati. Fu bellissimo, si respirava un’aria unica”.

Infine un pensiero su un giocatore che lo colpì profondamente: Paul Pogba: “Il suo primo allenamento alla Juventus è stato indimenticabile. Aveva 19 anni, veniva da un altro mondo. Ci siamo guardati e abbiamo detto: ‘Ma chi è questo?’, mai visto niente di simile. Un fenomeno”.