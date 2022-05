Padova-Catanzaro, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 19

Redazione ITASportPress

Padova-Catanzaro si giocherà questa sera alle 19 per la semifinale di ritorno del playoff Serie C. Dopo il pareggio dell'andata, la sfida di questa domenica sarà fondamentale e molto intensa. Chi vince andrà a sfidare la vincente tra Palermi e Feralpisalò per giocarsi la promozione.

Padova-Catanzaro, probabili formazioni

Ancora qualche dubbio di formazione per i due allenatori ma queste potrebbero essere le loro scelte per la partita odierna:

PADOVA (4-3-3): Donnarumma; Germano, Pelagatti, Ajeti, Kirwan; Settembrini, Dezi, Della Latta; Chiricò, Ceravolo, Terrani. All. Oddo

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Martinelli, Fazio, Scognamillo; Bayeye, Verna, Cinelli, Sounas, Vandeputte; Biasci, Iemmello. All. Vivarini

Dove vederla

Padova-Catanzaro si giocherà come detto oggi, domenica 29 maggio 2022, allo Stadio 'Euganeo' di Padova. Il calcio d'inizio è stato fissato alle ore 19.00.

La partita valida per il ritorno della semifinale playoff Serie C verrà trasmessa in diretta tv su Eleven Sports: dopo aver effettuato l'abbonamento mensile o stagionale, sarà necessario scaricare l'app su una smart tv compatibile, o attraverso dispositivi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Il match verrà trasmesso anche da Sky sul canale numero 253 del satellite.

Sarà possibile seguire la sfida dell''Euganeo' in diretta streaming su Eleven Sports collegandosi al sito ufficiale. Gli abbonati Sky potranno usufrire del servizio Sky Go, anche in questo scaricando l'app o collegandosi al portale.

Poi c'è l'opzione OneFootball trasmetterà la gara in pay-per-view.