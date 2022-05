Padova-Juventus U23, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:30

Redazione ITASportPress

Padova-Juventus U23 si giocherà questa sera, sabato 21 maggio alle ore 20:30, per il ritorno del secondo turno playoff nazionale. Padroni di casa che potranno contare sulla vittoria della gara d'andata, mentre i bianconeri faranno di turro per provare a ribaltare le sorti del match.

Padova-Juventus U23, probabili formazioni

Queste le probabili formazioni della partita:

PADOVA (4-3-3) Donnarumma; Germano, Ajeti, Monaco, Gasbarro; Della Latta, Settembrini, Dezi; Chiricò, Ceravolo, Bifulco. All. Oddo.

JUVENTUS UNDER 23 (4-3-2-1): Israel; Leo, De Winter, Poli, Anzolin; Sersanti, Barrenechea, Iocolano; Compagnon, Soulé Da Graca. All. Zauli.

Dove vederla

Padova-Juventus Under 23 si giocherà come anticipiato oggi, sabato 21 maggio 2022 allo Stadio 'Euganeo' di Padova. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 20.30.

La partita tra le due squadre sarà visibile in diretta tv su Eleven Sports, che detiene i diritti dei playoff di Serie C: dopo aver effettuato l'abbonamento mensile o stagionale, si dovrà scaricare l'app su una smart tv compatibile, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

Sky inoltre trasmetterà Padova-Juventus Under 23 sul canale 255. Per vedere la partita Padova-Juventus Under 23 in diretta streaming lo si potrà fare con Eleven Sports collegandosi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionare il match.Gli abbonati a Sky potranno usufrire dell'app SkyGo. OneFootball trasmetterà invece Padova-Juventus Under 23 in pay-per-view.

Esiste poi un'ultima alternativa valida per seguire la partita live. Si tratta di 196 Sports, piattaforma di streaming per i residenti all'estero. In questo modo sarà possibile seguire senza problemi la gara e godersi lo spettacolo della sfida valida per il secondo turno nazionale del playoff.