Padova, l’ex vice presidente Oliviero Zilio arrestato mentre era in fuga ai Caraibi

Oliviero Zilio, imprenditore edile ed ex vice presidente del Padova, è stato riportato a Fiumicino e ora verrà messo in carcere: è stato condannato a quattro anni. Come scrive Repubblica, l’uomo è stato fermato nel corso di un blitz delle Forze dell’Ordine che ha portato all’arresto di otto latitanti italiani che erano fuggiti ai Caraibi. Tra questi, appunto, l’ex dirigente del Padova.

Il 67enne era stato vicino alla società di calcio negli anni 2000. L’imprenditore edile, molto attivo nel nod est del nostro Paese era stato condannato a 4 anni di carcere a Catanzaro per bancarotta fraudolenta e reati finanziari. Avrebbe distolto oltre 2 milioni di euro dalle sue società immobiliari, utilizzandoli per scopi personali. Zilio, dal 2016, anno in cui era iniziato il processo, era riuscito comunque a fuggire nella Repubblica Dominicana e a nascondersi fino ad oggi quando è stato arrestato.