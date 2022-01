Padova, folla per l’ultimo commovente saluto al mister Gianni Di Marzio

Celebrate oggi a Padova le esequie dell’ex allenatore. Presenti Collovati, Prandelli, Novellino e Gastaldello oltre a una rappresentanza dell’Hellas. Sulla bara la sciarpa del Napoli e del Palermo e un cappellino del Catanzaro

LETTERA DEL FIGLIO - L'atmosfera è stata di grande commozione quando il figlio Gianluca, al termine della cerimonia, ha dedicato un lungo e commosso ricordo del padre, citando anche alcuni aneddoti della carriera di Gianni. "Ciao Papà, ho aspettato a lungo per scrivere queste parole, non sapevo da dove iniziare. Ho letto tanti messaggi, tutti a ricordare una battuta, una chiacchierata per strada, episodi di vita e di calcio che ognuno portava nel suo cuore. Oggi la chiesa sarà il tuo stadio, mai così pieno: ti potranno vedere da ogni parte d’Italia e del mondo, tiferanno tutti per te papà. L’ultima partita comincia alle 15. In questi giorni hanno scritto tanto di te che per me sarebbe superfluo dire cosa hai fatto sul campo, come ti sei comportato con me e con gli altri. C’è qualcosa che non ti ho detto papà? Il nostro rapporto è talmente simbiotico che non riuscivo a nasconderti mai nulla, anzi forse eri tu che per proteggermi non mi dicevi nulla. Hai vissuto per me come io vivo per te. Ci siamo sempre baciati come due innamorati senza mai fare la mia e tua Annamaria. Avevamo bisogno del contatto fisico. La tua voce è la seconda cosa che mi mancherà e il tuo essere padre premuroso. Dietro quella corazza forte di uomo del Sud, c’è stato un solo momento di fragilità. Eravamo appena tornati a casa venerdì sera ci hai chiamato e noi siamo ritornati in ospedale. Abbiamo subito capito che stavi per andartene. Eppure tre giorni fa mi parlavi del tuo figlioccio De Zerbi, di Mourinho che è una volpe, del Padova che vincerà il campionato e di quel talento dell’Ajax del 2003 che sarà il tuo prossimo colpo…. La tua Napoli… mi dicevi che mi sarebbe servita una settimana bianca nei quartieri e che tu ti tuffavi dagli scogli per raccogliere in mare le monete degli americani, ma non era vero… Amico mio, dicevi sempre… Una volta a Genova hai giurato sulla mia testa che avresti riportato il Genoa in Serie A ma non ci sei riuscito, eppure i genoani ti adoravano e quando ti mandarono via tagliarono le reti del campo per protesta… Ti hanno già intitolato uno stadio, a San Felice al Cancello, provincia di Caserta, dove hai iniziato ad allenare a 25 anni… Ciao allenatore del popolo, ciao papà, eternamente Gianni Di Marzio”. All’uscita della chiesa, uno striscione dei tifosi biancoscudati e «Ciao Gianni», per l’ultimo saluto. Come ha annunciato il sacerdote, verranno cremate le spoglie di Gianni Di Marzio.