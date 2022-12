Padova, tragico lutto: morto Manuel Lorenzo Ntube dell’Under17

Terribile lutto nel mondo del calcio ed in particolare per la società del Padova . In queste ore, infatti, il club ha reso nota la morte di Manuel Lorenzo Ntube , difensore della formazione Under17 biancoscudata. Una tragedia che sarebbe avvenuta a seguito di un incidente stradale.

Sui canali social e sul sito ufficiale si può leggere anche il triste comunicato: "Il Calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile, nella formazione Under 17, la cui vita è stata spezzata ieri sera in un tragico incidente stradale. L’intera società Biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari ed agli amici di Manuel".