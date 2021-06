Padre Seid Visin: “Stop speculazioni, mio figlio non si è ucciso per razzismo”

Nel pomeriggio erano giunti tanti messaggi di calciatori ed ex sul razzismo ma poi il chiarimento del papà

Non si è ucciso per insulti di stampo razzista Seid Visin, il giovane ex calciatore del Milan, che ha scritto una lettera prima di smettere di sorridere alla vita: “Ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone”. Nel pomeriggio è intervenuto il padre adottivo Walter Visin: “Mio figlio non si è ammazzato perché vittima di razzismo. È sempre stato amato e benvoluto, stamane la chiesa per i suoi funerali era gremita di giovani e famiglie. La lettera? “La scrisse nel 2019 ma fu uno sfogo, era esasperato dal clima che si respirava in Italia. Ma nessun legame con il suo suicidio, basta speculazioni”. Nel pomeriggio il portiere del Milan Donnarumma, l'ex centrocampista della Juventus Marchisio hanno pubblicato messaggi sui social quando hanno saputo del suicidio per razzismo.