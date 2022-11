Pagliuca: “Donnarumma fenomeno, ma nell’Italia Meret avrà il suo spazio”

Da portiere a portiere. Gianluca Pagliuca, storico ex estremo difensore, ha parlato a Il Mattino a proposito dei calciatori italiani che militano in quel ruolo. Particolare riferimento anche alla situazione della Nazionale italiana dove Donnarumma resta il numero uno ma alle sue spalle ha degni colleghi come Alex Meret, in campo anche nell'ultima amichevole giocata dalla squadra di Mancini contro l'Albania.