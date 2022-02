Pagliuca: “Donnarumma il migliore in Europa e Pochettino sta sbagliando…”

Il commento dell'ex portiere

I MIGLIORI - Sui più forti portieri in Serie A, Pagliuca ha detto: "Maignan ha tutto per essere il migliore: forza, personalità, grande coraggio e carisma. Non credevo fosse così forte. Bravissimo il Milan, bravissimo Paolo Maldini e i dirigenti a trovare un portiere così per sostituire il miglior portiere d’Europa. Non era facile ma ci sono riusciti. Sembra essere il portiere del Milan da sempre: dà molta sicurezza ai suoi compagni. Il migliore in Serie A? Lo è in compagnia di Ospina. Un altro portiere che mi ha sorpreso tanto. Ma non dimentichiamoci nemmeno di Handanovic e Szczesny".

DONNARUMMA - Chi invece non è più in Italia è Donnarumma per il quale Pagliuca ha parole importanti: "Donnarumma è il migliore in Italia e in Europa. Non penso abbia eguali: per età, fisico, per come sta tra i pali. Ha tutto per essere il numero uno per tanto temp. Al PSG secondo me l’allenatore sta sbagliando: il miglior portiere d’Europa non può alternarsi con un portiere come Navas, bravissimo ci mancherebbe ma inferiore a Gigio"