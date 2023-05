Pagliuca: “Sampdoria in D sarebbe tragedia. Euroderby? Non mi fido del Milan…”

SERIE A E POSTI CHAMPIONS - "Io credo che alla fine andrà il Milan in Champions. Poi c'è da giocare ancora la semifinale. Credo che la Roma, se non avesse avuto l'Europa League avrebbe avuto qualche punto in più. Ma Napoli, Inter, Juventus e Milan saranno le quattro squadre che si qualificheranno, poi vedremo cosa succederà per i bianconeri".

SAMPDORIA - Non manca un passaggio sulla Sampdoria, retrocessa e col rischio fallimento: "Purtroppo è successo che quando al timone c'è un presidente che sicuramente era lì non per fare il presidente ma per fare altro, la Samp si è ridotta in queste condizioni. Spero solo che ci sia solo la retrocessione in B e che non ci sia altro. Farla ripartire dai dilettanti sarebbe una tragedia sportiva. Mi fa molto male vedere la Sampdoria in questo stato".