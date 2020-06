Palermo, ancora tensioni in Società. Torna l’ombra di Zamparini?

Il Palermo continua ad avere problemi societari al suo interno. Dopo il verdetto ufficiale che ha accompagnato i rosa nuovamente tra i professionisti, sono iniziati a sorgere i primi dissidi tra Dario Mirri e Tony Di Piazza, i due soci che hanno vinto il bando indetto lo scorso anno dal sindaco palermitano Orlando.

PROBLEMI PER IL FUTURO?

La Società di Viale del Fante adesso affronta un futuro incerto anche per quel che riguarda la costruzione del centro sportivo promesso dalla nuova proprietà. Il socio americano, Tony Di Piazza, con ogni probabilità non parteciperà alla costruzione dell’impianto, dal momento che non è più in sintonia col socio di maggioranza, il palermitano Dario Mirri, reo a detta dell’americano di aver preso troppe decisioni senza prima consultarlo. Da qualche settimana, per questo motivo, Di Piazza sta cercando nuovi acquirenti per la vendita delle proprie quote (il 40% dell’intero pacchetto azionario).

TORNA L’OMBRA DI ZAMPARINI?

Per i palermitani sta tornando l’ombra di Maurizio Zamparini. I tanti problemi societari che avevano caratterizzato i rosa nel corso delle ultime stagioni si stanno ripetendo fin da ora, rendendo difficile la costruzione della squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, che potrebbe essere ancor più competitivo del solito. L’ombra di Zamparini torna sul Palermo, e insieme a questa tornano tutte le preoccupazioni che hanno portato a difficili mesi sul campo e fuori da questo per tutto l’orizzonte palermitano.