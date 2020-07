Palermo, Arcoleo a ISP: “L’allenatore è stato scelto e i rosanero in pole per la B”

Ignazio Arcoleo, ex giocatore e allenatore del Palermo, torna a parlare della squadra della sua città, in un’intervista esclusiva per Itasportpress. Tanto entusiasmo e positività nelle parole che ha voluto comunicare per la squadra.

L’ENTUSIASMO

“Il Palermo in Serie D ha fatto un gran campionato, ha vinto meritatamente perché è andato in testa dalla prima giornata fino alla sospensione, sono stati bravissimi i giocatori, l’allenatore, i dirigenti, bravissimo il pubblico che ha seguito con affetto e amore la squadra. Sono felice che la società ritorni tra i professionisti”.

“Sagramola e Castagnini sanno quello che devono fare, nessuno di noi può dare consigli a chi è sul ponte di comando. Loro sono lì, hanno comandato bene la stagione appena trascorsa e faranno egregiamente per il prossimo campionato. Ho massima fiducia nell’amministratore delegato, direttore sportivo e il presidente Mirri”.

L’ALLENATORE

“L’allenatore secondo me già è stato scelto, ma verrà comunicato nei tempi e nei modi che sceglierà la società. Tutti i nomi che si sono fatti per gli allenatori sono importanti, gente molto preparata e brava. Nessuno si deve permettere di sindacare le scelte di Castagnini e Sagramola, devono operare in piena autonomia e libertà”.

“Pergolizzi ha vinto il campionato, non gli possiamo dire nulla. E’ stato chiamato per vincerlo e c’è riuscito, gli possiamo soltanto dire che è molto bravo insieme ai giocatori che hanno raggiunto l’obiettivo. E’ stato primo dall’inizio alla fine, è un palermitano eccellente”.

LA NUOVA PROPRIETÀ

“La nuova proprietà mi ha dato una buona percezione, quando un gruppo di persone si unisce per portare in alto la squadra e ci riesce, non può che fare un’ottima impressione. Mi auguro che questa nuova società possa avere una lunga vita per portare la squadra a livelli altissimi, spero che trovino tantissime gioie nel corso del loro mandato, nella speranza che questo Palermo possa trovare un assetto societario durevole e che garantisca la Serie A costantemente”.

“Mirri e Barbera sono della stessa famiglia, hanno stili uguali e identica classe. Ho avuto un grandissimo rapporto con Renzo Barbera, e lo stesso posso dire per Andrea Bulgarella al Trapani. Queste due figure resteranno scolpite nella mia mente per sempre, e auguro a Mirri, già sulla buona strada, di ripetere le gesta del grande Renzo. Sono felice che il presidente stia emulando quanto già fatto dal suo illustre parente, che porto nel mio cuore”.

LA SERIE C

“Il prossimo anno sono convinto che il Palermo sarà tra le candidate per la vittoria finale della Serie C, e mi auguro che possa andare in Serie B. Faccio un grande in bocca al lupo per il campionato che verrà a Sagramola, Castagnini e Mirri. Hanno tutte le carte in regola per riuscirci”.

IL RICORDO

“Ho indossato una maglia con colori rosa e nero: la prima metà dei ricordi dovrebbe essere rosa e l’altra nera, ma le belle esperienze hanno prevalso. Ho avuto tanti ricordi belli a Palermo, tra questi aver vinto il campionato dalla B alla A da giocatore, sono stato presente per due finali di Coppa Italia, ho allenato il “Palermo dei picciotti”. Racconto un aneddoto: sono l’unico calciatore nella storia del Palermo ad aver fatto da palermitano due finali di Coppa Italia“.