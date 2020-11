Palermo-Catania, sette anni dopo riecco il derby: l’11 combinato più forte di sempre… degli ex

Sette anni dopo l’ultima volta ecco di nuovo uno dei derby più sentiti in Italia. Questa sera sarà tempo di Palermo-Catania. L’ultima volta fu nell’aprile 2013. Dalla Serie A fino all’odierna Serie C, le due squadre daranno vita ad una partita importante e ricca, come sempre di sorprese. Anche senza tifosi, causa Covid-19, le emozioni non mancheranno.

Ma in attesa di quella che sarà la sfida odierna, andiamo a vedere l’11 combinato delle due squadre… degli ex. Ovvero quei giocatori che hanno militato nelle compagini, non per forza in entrambe, e che oggi vestono un’altra maglia o addirittura si sono ritirati.

