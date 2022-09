Palermo, Claudio Gomes: “Io come Kanté? Me lo dicono spesso ma devo lavorare”

"A Palermo mi sento come a casa, provo sensazioni positive, quella rosanero mi sembra una grande squadra". Sono queste alcune delle prime parole di Claudio Gomes da giocatore del Palermo . Il centrocampista è arrivato nelle scorse ore a titolo definitivo dal Manchester City e questa mattina si è presentato alla stampa in conferenza.

"Il mio trasferimento è stato molto veloce, mi ha convinto quello che mi avevano detto sul club e sulla città". Il 22enne è pronto a dimostrare il suo valore e anche a provare a reggere il confronto con N'Golo Kanté, fuoriclasse francese del Chelsea, al quale viene spesso paragonato: "Me lo dicono spesso per il modo di giocare, ma devo lavorare ancora tanto per arrivare ai suoi livelli. Cerco di dare un contributo alla squadra con le mie caratteristiche, con la mia corsa, per dare una mano sia in fase offensiva che difensiva".