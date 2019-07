Palermo, ecco le sei proposte che sono arrivate per rilanciare il club

Sono di questa sera le indiscrezioni che riguardano il rilancio del Palermo dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B. La società rosanero ripartirà dai Dilettanti e si cercano acquirenti per iniziare il nuovo corso sportivo, dunque per acquisire il titolo e riportare i siciliani ai massimi livelli del calcio italiano. Stando a quanto riportato da Sportmediaset.it, sono sei le proposte che sono giunte in risposta all’avviso pubblicato dall’amministrazione con lo scopo di individuare il soggetto idoneo a prendere in mano il Palermo: Palermo FBC 1900, Herahora, Cuore Rosa Nero, Holding Max, Palermo football Club, Zurich Capital fund. Bisognava inviare entro le 20, tramite Pec, la propria manifestazione d’interesse.