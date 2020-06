Palermo, Fabio Caserta potrebbe dire sì nelle prossime ore

Il nuovo allenatore del Palermo potrebbe dire sì nelle prossime ore. La Società di Viale del Fante nelle scorse settimane aveva annunciato di aver già scelto il tecnico che avrebbe guidato la squadra in vista del prossimo campionato di Serie C, senza però svelarne l’identità.

MISTER X IN PANCHINA

La panchina palermitana attualmente è affidata ad un vero e proprio “Mister X”: l’identikit tracciato dall’amministratore delegato Sagramola lascia pensare che il nuovo allenatore sarà un giovane, capace di dare gioco offensivo alla squadra, e con una certa esperienza vincente in Serie C. Con queste caratteristiche la rosa dei nomi in ballo si restringe soltanto a due potenziali contendenti.

UN EX CATANIA A PALERMO

Vincenzo Italiano e Fabio Caserta sembrano i nomi ideali per portare la piazza rosanero nuovamente in Serie B. Perfettamente aderenti all’identikit tracciato da Sagramola, sembra che il secondo sia più vicino rispetto al primo, che attualmente è ad un passo dalla promozione diretta in Serie A con lo Spezia. Fabio Caserta, ex centrocampista del Catania e poi dei rosanero, sembra dunque essere il prescelto per la panchina del Palermo in vista della prossima stagione.

IN CITTÀ NELLE PROSSIME ORE?

L’allenatore attualmente della Juve Stabia potrebbe arrivare in Sicilia già nelle prossime ore. Gli ultimi due risultati ottenuti dalle Vespe contro Pescara e Livorno, secondo rumors provenienti dalla Campania, stanno obbligando la dirigenza a fare delle riflessioni sul futuro di Caserta, che adesso vede la propria panchina in bilico, con la Juve Stabia che potrebbe ritrovarsi ad affrontare l’ultimo scorcio di stagione con un nuovo allenatore. Caserta, una volta liberato dall’attuale impegno contrattuale, sarebbe libero di accasarsi al Palermo per iniziare a costruire e programmare la nuova stagione. La decisione definitiva potrebbe arrivare già da lunedì, quando il derby campano Benevento-Juve Stabia potrebbe risultare decisivo per il futuro di Caserta e la panchina palermitana.