Palermo-Feralpisalò, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 20:30

Redazione ITASportPress

Palermo-Feralpisalò si gioca questa sera, domenica 29 maggio 2022 alle ore 20:30 per il match di ritorno delle semifinali playoff Serie C. Nonostante il match d'andata abbia visto i rosanero avere la meglio per 3-0, bisognerà avere massima attenzione per la sfida odierna che potrebbe regalare uno step successivo per il sogno promozione.

Palermo-Feralpisalò, probabili formazioni

Queste le possibili scelte dei due allenatori per la sfida di questa sera:

PALERMO (4-2-3-1): Massolo; Buttaro, Marconi, Perrotta, Giron; Dall'Oglio, De Rose; Valente, Luperini, Floriano; Brunori.

FERALPISALO' (4-3-1-2): Liverani; Bergonzi, Pisano, Legati, Corrado; Guidetti, Carraro, Balestrero; Siligardi; Spagnoli, Guerra.

Dove vederla

Il match tra Palermo e Feralpisalò, in programma domenica 29 maggio 2022, verrà disputato allo stadio "Renzo Barbera" di Palermo. La gara vedrà il fischio d'inizio alle ore 20:30.

Ci saranno diverse possibilità per seguire la partita di ritorno della semifinale playoff in diretta tv. Un primo modo sarà su Eleven Sports, che detiene i diritti della Serie C: dopo aver sottoscritto l'abbonamento mensile, occorrerà scaricare l'app su una smart TV compatibile, o attraverso dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick.

La partita andrà in diretta anche su Rai Play e sui canali Sky, nello specifico sul canale numero 252 del satellite.Palermo-Feralpisalò sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports collegandosi al sito della piattaforma e, dopo aver attivato l'abbonamento mensile, selezionando l'evento.

La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Play. Gli abbonati a Sky potranno invece seguire la partita sull'app di Sky Go, mentre OneFootball la trasmetterà in pay-per-view. In conclusione esiste anche un'altra alternativa rappresentata da 196 Sports, piattaforma di streaming per i residenti all'estero.